Bonus auto elettriche 2025 26 | in arrivo incentivi fino a 11mila euro

Sei pronto a svoltare verso un futuro più sostenibile? Il Governo sta preparando un nuovo bonus auto elettriche per il 2025/26, con incentivi fino a 11.000 euro, destinati a incentivare l'acquisto di veicoli ecologici e ridurre le emissioni. Questa iniziativa, finanziata dai fondi del Pnrr, rappresenta un passo importante verso un parco auto più moderno e rispettoso dell'ambiente. Scopri come approfittarne e contribuire alla rivoluzione verde!

Il Governo sta definendo un nuovo bonus auto elettriche per il 2025, con incentivi fino a 11.000 euro per l’acquisto di veicoli elettrici. La misura, finanziata con i fondi del Pnrr, punta a svecchiare il parco auto circolante con requisiti specifici. L’origine dei fondi per il bonus auto elettriche L’approvazione della quinta revisione del Pnrr . Bonus auto elettriche 202526: in arrivo incentivi fino a 11mila euro . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

