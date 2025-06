Bonny sempre più vicino all’Inter! Al Parma la ‘contropartita’ | si chiude – CdS

L'Inter si prepara a chiudere una delle trattative più attese di questa stagione: Ange-Yoan Bonny è ormai ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con le ultime divergenze da limare e l'accordo pronto a concludersi. La grande attesa si trasforma in certezza: il trasferimento di Bonny rappresenta un colpo importante per il progetto dell'Inter e non solo.

L’Inter accelera sul fronte attaccante: Ange-Yoan Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva per sbloccare la trattativa con il Parma, ormai ben avviata e in dirittura d’arrivo. TUTTO FATTO – Bonny sempre più vicino all’ Inter, l’operazione è stata impostata da tempo, ora si tratta solo di limare le ultime divergenze economiche e definire i dettagli finali. Il prezzo fissato dal club emiliano è di 25 milioni di euro. L’Inter, per parte sua, punta a raggiungere questa cifra attraverso una formula più flessibile: 22 milioni come parte fissa e i restanti 3 milioni sotto forma di bonus. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bonny sempre più vicino all’Inter! Al Parma la ‘contropartita’: si chiude – CdS

In questa notizia si parla di: bonny - vicino - inter - parma

Bonny Inter, l’attaccante del Parma è sempre più vicino: intesa totale con i nerazzurri - L'attesa è finita: Bonny Inter, l’attaccante del Parma, si avvicina sempre di più al sogno nerazzurro.

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

#Bonny diventerà un giocatore dell’#Inter! ? L’accordo definitivo è vicino: il #Parma vorrebbe bonus più facili da raggiungere per arrivare ai 25 milioni di euro @SkySport Vai su X

Ange-Yoan Bonny, classe 2003, attaccante francese del Parma. Quest'anno per lui 6 gol e 4 assist in 37 partite in Serie A. Si parla di un costo di cartellino vicino ai 25 milioni di euro. Piace molto all'Inter. Sebastiano Esposito, classe 2002, attaccante italiano di Vai su Facebook

L'intuizione di Pecchia, la consacrazione con Chivu: chi è e come gioca Bonny; Inter più vicina a Bonny: Esposito per il Parma; Bonny è sempre più vicino all’Inter: distanza minima! L’ad del Parma: “In tempi brevi…”.

Inter vicina a Bonny: affare da 25 milioni col Parma - Yoan Bonny: accordo vicino col Parma, possibile inserimento di Esposito per abbassare la parte cash. Si legge su europacalcio.it

Ange-Yoan Bonny vicino all’Inter: ultime fasi della trattativa con il Parma - L'Inter si appresta a concludere un'importante operazione di mercato che coinvolge il giovane att ... Segnala msn.com