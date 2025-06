Bonny Juve l’Inter ha il giocatore in pugno! Nei prossimi giorni in programma un nuovo incontro col Parma | le ultimissime

L’attaccante Bonny si avvicina a grandi passi verso un futuro tutto nerazzurro. Dopo aver impressionato con il Parma, le trattative tra Inter e il giocatore sembrano in fase decisiva. Nei prossimi giorni, un nuovo incontro con il Parma potrebbe svelare gli ultimi dettagli di questa operazione. La corsa al talento francese è ormai nel vivo: l’estate si preannuncia calda e ricca di sorprese per i tifosi.

sull’attaccante. Ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Ange-Yoan Bonny, attaccante che nel corso di quest’ultima stagione si è messo in mostra con il Parma attirando su di sé l’interesse anche del mercato Juve. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira l’ Inter ha in pugno il calciatore, con il quale c’è già un accordo per un contratto fino al 2030. Nei prossimi giorni è in programma un incontro col Parma per cercare di trovare un’intesa sul cartellino. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonny Juve, l’Inter ha il giocatore in pugno! Nei prossimi giorni in programma un nuovo incontro col Parma: le ultimissime

In questa notizia si parla di: parma - bonny - juve - inter

Bonny Juve, si muove l’Inter: incontro a Milano con il ds del Parma Cherubini. Cosa filtra sull’attaccante - L'Inter accelera sul mercato: nel cuore di Milano, Marotta, Ausilio e Baccin si sono incontrati con Federico Cherubini del Parma, svelando le ambizioni nerazzurre su Bonny.

Calciomercato Inter: occhi puntati su Bonny del Parma: i dettagli - L'Inter guarda al futuro e fissa l'attenzione su Bonny, talentuoso attaccante del Parma. Mentre i nerazzurri sono impegnati in una intensa lotta per il campionato e la Champions League, la dirigenza sta studiando le migliori strategie per il calciomercato.

Sono sempre gli attaccanti i protagonisti principali del mercato calcistico. La Juventus sogna Osimhen. L'Inter lavora su Bonny del Parma e punta ad avere Hojlundin prestito dal Manchester United, mentre il Milan punta su Nunez. #ANSA Vai su Facebook

Sono sempre gli attaccanti i protagonisti principali del mercato calcistico. La Juventus sogna Osimhen. L'Inter lavora su Bonny del Parma e punta ad avere Hojlundin prestito dal Manchester United, mentre il Milan punta su Nunez. #ANSA https://ansa.it/sito/noti Vai su X

Inter-Bonny, cosa manca per chiudere la trattativa con il Parma; Il Napoli torna a bussare al Parma per Bonny: l'Inter resta avanti ma deve stringere; Bonny Juve, Moretto lo avvicina a quella rivale di Madama!.

Parma, Cherubini: "Bonny-Inter? Serve offerta importante in tempi brevi. Leoni e Suzuki non sono in vendita" - Federico Cherubini a tutto campo sul mercato del Parma, dalla scelta di Carlos Cuesta come nuovo allenatore al futuro dei gioielli della rosa. Da msn.com

Bonny-Inter, l’America non taglia i ponti. E il Parma stringe sui tempi! SI - L'Inter non molla la presa per Bonny, anche dall'America. Riporta inter-news.it