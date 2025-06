Bonny-Inter Marotta ‘mente’ | ecco cosa manca per chiudere – Sky

Bonny sembra sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter, nonostante le parole di Beppe Marotta abbiano messo in dubbio l’accordo. La trattativa entra nel vivo, e ora ciò che manca potrebbe essere solo una questione di bonus o dettagli contrattuali. Con la recente vittoria in rimonta contro gli Urawa Reds, i nerazzurri guardano anche al mercato per rafforzarsi. Ma cosa serve ancora per chiudere definitivamente?

QUESTIONE DI BONUS – Ieri l'Inter ha vinto rilanciandosi al Mondiale per Club, grazie alla vittoria in rimonta per 2-1 contro gli Urawa Reds. Ma il club interista pensa ovviamente anche al calciomercato. E qui il nome più caldo resta quello di Yann-Ange Bonny. L'attaccante francese, nonostante le parole di Beppe Marotta che ha provato un po' a tirare le brighe, è veramente vicino a vestire la maglia nerazzurra. Come riferisce Manuele Baiocchini, ospite negli studi di Sky Sport durante l'edizione dedicata al calciomercato, Inter e Parma stanno lavorando sui bonus.

