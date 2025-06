Bonny Inter la settimana della verità | l’ultimo nodo col Parma! Nessuna contropartita nell’affare?

La settimana della verità per Bonny Inter è finalmente arrivata: l'ultimo nodo con il Parma sta per essere sciolto. Nessuna contropartita nell'affare, come confermato dalle ultime indiscrezioni. La prossima settimana potrebbe segnare il grande passo, trasformando il talento francese nel terzo grande colpo dell'estate nerazzurra. La trattativa, ormai in fase finale secondo il Corriere dello Sport, si appresta a vivere un lieto epilogo: manca solo l'ultimo dettaglio prima di ufficializzare l'accordo.

Le ultime sulla trattativa. La prossima settimana potrebbe essere quella buona per veder diventare Bonny il terzo colpo del mercato Inter. La trattativa con il Parma per l'attaccante francese, come spiega il Corriere dello Sport, è ormai entrata nella fase finale: le parti sono vicine, e mancano soltanto gli ultimi dettagli per chiudere l'operazione. I dirigenti nerazzurri hanno in agenda un nuovo contatto con il club emiliano, anche se a distanza, per limare le residue differenze e definire la formula del trasferimento.

