Bonny Inter arriva il chiarimento di Sky Sport | Volontà comune di chiudere club e giocatore sono già d’accordo È solo questione di…

L’attenzione del calciomercato si concentra sull’Inter e Bonny, con segnali di una trattativa ormai ai dettagli finali. Sky Sport chiarisce che club e giocatore sono già d’accordo e la volontà di chiudere è condivisa, lasciando intendere che l’accordo è vicino alla fumata bianca. La sfida ora è solo una questione di tempi: l’affare con il Parma sta per concretizzarsi e potrebbe rappresentare un colpo importante per i nerazzurri.

Bonny Inter, arriva il chiarimento di Sky Sport: «Volontà comune di chiudere, club e giocatore sono già d’accordo. È solo questione di.». Le ultime. La trattativa più calda per il calciomercato Inter in questi giorni è certamente quella col Parma per Bonny. Nonostante la parziale smentita di ieri del presidente Beppe Marotta, l’affare è davvero vicino alla chiusura. Sky Sport spiega come tra il calciatore e i nerazzurri sia già arrivato l’accordo finale, mentre il club di Viale della Liberazione dovrà limare gli ultimissime dettagli con i ducali prima di arrivare alla fumata bianca finale. BONNY INTER – « Bonny? C’è la volontà da parte di tutte le parti in causa di chiudere la trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bonny Inter, arriva il chiarimento di Sky Sport: «Volontà comune di chiudere, club e giocatore sono già d’accordo. È solo questione di…»

In questa notizia si parla di: inter - arriva - chiarimento - sport

Sport, musica e buona cucina: arriva la Lucciolata 2025! - Sport, musica e buona cucina: torna la Lucciolata 2025! Dal 22 maggio all'8 giugno, la parrocchia Sacra Famiglia e l’oratorio del Pascolo di Calolziocorte presentano la 44a edizione dell’evento, con un ricco programma di musica dal vivo e artisti come Le Giannissime, Cani Sciolti e Pauzero Band.

Antonio Conte si è raccontato in un'intervista al settimanale "Sette", spiegando qualcosa in più anche sulla scelta di restare al Napoli ? Il tecnico smentisce ogni contatto con altri club e spiega come la chiave della scelta sia stata solo il chiarimento con De La Vai su X

Antonio Conte si è raccontato in un'intervista al settimanale "Sette", spiegando qualcosa in più anche sulla scelta di restare al Napoli ? Il tecnico smentisce ogni contatto con altri club e spiega come la chiave della scelta sia stata solo il chiarimento con De La Vai su Facebook

A Scudetto assegnato spunta l'audio VAR sul contatto Bisseck-Ndicka in Inter-Roma: Rigore evidente; Il regalo scudetto arriva dall’Inter, colpo Napoli sul mercato; Inter-Barcellona, l’attacco di Pedri alla UEFA e il chiarimento di Iñigo Martinez sul presunto sputo!.

Zhang e il suo futuro all'Inter: arriva il chiarimento - "Il futuro del club non è mai stato in discussione, e la nostra visione per l'Inter è chiara. Riporta corrieredellosport.it

Nuovo ricorso al TAR su San Siro: "Il vincolo è già vigente". Inter e Milan, cosa può succedere - Arriva un altro scossone sul fronte San Siro per Inter e Milan: il comitato `Sì Meazza` di Luigi Corbani, i promotori del referendum e una ... Scrive msn.com