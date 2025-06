Bonelli a Meloni | Hai umiliato l’Italia Fratoianni | Destra sociale delle élite

In un clima di accese polemiche, Angelo Bonelli non ha esitato a puntare il dito contro Giorgia Meloni, accusandola di umiliare l’Italia e di favorire una politica estera influenzata da figure come Trump e Netanyahu. La tensione si accende prima della manifestazione contro il riarmo a Roma, evidenziando un forte malcontento verso le scelte diplomatiche del governo. Tanti gli interrogativi e le sfide che si pongono sul futuro della nostra nazione.

“Cara Giorgia Meloni, hai umiliato l’Italia. Non esiste più una politica della Repubblica italiana, esiste una politica estera in Italia di Trump e Benjamin Netanyahu. Facciamo quello che dicono loro”. Angelo Bonelli, coportavoce dei Verdi, attacca il presidente del Consiglio prima che la manifestazione contro il riarmo partisse da Porta San Paolo a Roma. “Perché sanzioni alla Russia e a Israele no? E’ inaccettabile, siamo complici”. Tanti gli interventi che si sono susseguiti dal tir principale in testa al corteo. Anche Ilaria Salis è intervenuta. La Europarlamentare ha detto che “Israele va fermato togliendogli ogni forma di supporto militare, rompendo gli accordi commerciali ed isolandolo politicamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bonelli a Meloni: “Hai umiliato l’Italia”. Fratoianni: “Destra sociale delle élite”

In questa notizia si parla di: italia - bonelli - meloni - umiliato

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - In un acceso dibattito alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto con fermezza alle critiche del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, riguardo alle spese per la difesa.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - Un acceso confronto tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha animato il question time alla Camera, mercoledì 14 maggio.

Questa manifestazione porta in piazza un sentimento popolare di indignazione per il massacro e la pulizia etnica che si sta verificando a Gaza. La Presidente Meloni ha umiliato l’Italia: il nostro Paese non ha più una politica estera se non quella dettata da Net Vai su X

Minacce alla figlia di Giorgia Meloni, l'autore è un docente che ha insegnato a Riva Vai su Facebook

Bonelli a Meloni: “Hai umiliato l’Italia”. Fratoianni: “Destra sociale delle…; ON. BONELLI (AVS) * MEDIO ORIENTE: «MELONI UMILIA L’ITALIA, LA POLITICA ESTERA ITALIANA LA FANNO TRUMP E NETANYAHU; Corteo contro il riarmo, Bonelli (Avs): Non vogliamo essere complici di una guerra globale.

Manifestazione contro riarmo, Bonelli: Meloni ci sta umiliando l'Italia, non esiste politica estera - jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 21 giugno 2025“Il mondo ... Da affaritaliani.it

Corteo contro il riarmo, Bonelli (Avs): “Non vogliamo essere complici di una guerra globale” - Al corteo contro il riarmo parla Bonelli (Avs): "Il mondo è sull'orlo di un baratro, di una guerra globale che rischia di essere anche nucleare. msn.com scrive