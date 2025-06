bombe usa su tre siti nucleari in iran

Gli Stati Uniti hanno portato a termine un attacco mirato su tre siti nucleari iraniani, tra cui Fordow, Natanz ed Esfahan, utilizzando bombe ‘bunker buster’. Il presidente USA si rivolge alla nazione con un appello alla pace, affermando: “Ora è il momento per la pace, l’Iran deve accettare la fine di questa guerra”. Un’azione che segna un punto di svolta nelle tensioni internazionali e apre nuove sfide sul fronte diplomatico.

