Bombe americane sull’Iran Trump ha trascinato gli Usa nella guerra di Netanyahu

Tensioni esplosive nel Medio Oriente: gli ultimi raid americani sull’Iran hanno scosso la regione, portando a una rappresaglia con missili contro Israele. Sirene d’allarme e detonazioni a Tel Aviv, Haifa e Gerusalemme testimoniano il pericolo crescente di un conflitto che rischia di coinvolgere tutto il Medio Oriente. La crisi si intensifica, lasciando il mondo in ansia per le conseguenze di questa escalation.

Dopo i raid Usa, l'Iran ha lanciato missili contro Israele. Sirene dell'allarme aereo a Tel Aviv ed esplosioni ad Haifa e Gerusalemme L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Bombe americane sull’Iran. Trump ha trascinato gli Usa nella guerra di Netanyahu

Israele-Iran: bombe su Fordow, centrale nucleare chiave di Teheran. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Media: «Khamenei fuggito in un bunker con tutta la famiglia» - Tensioni alle stelle tra Israele e Iran: bombe sulla centrale di Fordow, un’ombra di crisi che coinvolge Trump, Putin e le alte sfere di Teheran.

Israele-Iran: bombe su Fordow, centrale nucleare chiave di Teheran. Trump: «Putin può mediare». Il giallo del veto su Khamenei?Notte di guerra: missili su Tel Aviv, Khamenei fuggito in un bunker - In un clima di tensione crescente, Israele e Iran si fronteggiano con attacchi e strategie che minacciano la stabilità regionale.

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #iran #22giugno

L' #Iran colpisce un ospedale nel sud di #Israele. #Trump valuta l'uso di bombe pesanti contro l'impianto di #Fordow. Aggiornamenti - #IsraeliranWar https://askanews.it/2025/06/19/missili-iraniani-sullospedale-israeliano-soroka-lidf-colpisce-il-reattore-di-arak-

Trump: Ora ci sarà la pace o una tragedia L'Iran: Ora ogni americano potrà essere un obiettivo - Trump alla Nazione: Grande successo. All'Iran: Ora o ci sarà la pace o ci sarà una tragedia mai come prima; Attacco Usa all'Iran. Trump: Cancellata la capacità nucleare; Gli USA bombardano tre siti nucleari in Iran. Trump: ora Teheran deve fare pace.

Trump attacca l'Iran. B-2 in azione, "distrutti tre siti nucleari" - Il presidente parla di "momento storico" e afferma che per l'Iran il futuro è "pace o tragedia". Come scrive huffingtonpost.it

Usa attaccano Iran, colpiti tre siti nucleari. Trump: “Pace o tragedia molto più grande” - L'annuncio è arrivato da Donald Trump nella notte italiana con un post sul social Truth e poi in un ... Segnala msn.com