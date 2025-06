Bomba Usa GBU-57 ecco cosa è | così sono stati colpiti i bunker iraniani | può trasportarla solo il B-2 Spirit

In un’area già calda di tensioni, le recenti operazioni con la GBU 57 e il potenziale coinvolgimento del B-2 Spirit segnano un punto di svolta. Donald Trump si trova ora di fronte a una decisione cruciale: entrare in guerra o rispondere con diplomazia? Le ore della riflessione sono decisive, e il mondo osserva attentamente ciò che succederà nel Medio Oriente. La scelta potrebbe cambiare gli equilibri di una regione già complessa.

