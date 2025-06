Bomba d' acqua nel pomeriggio chicchi di gradine come palline da golf

improvviso e violento nubifragio che ha trasformato le strade in fiumi impetuosi. La città si è trovata a fare i conti con un’emergenza improvvisa, tra rami spezzati e sottopassaggi allagati, mentre il cielo grigio e carico di pioggia continua a minacciare ulteriori disagi. Un forte avvertimento sulla potenza della natura e sull’importanza di prestare attenzione alle allerte meteo.

Bomba d'acqua su Frosinone. Strade come ruscelli di acqua fangosa, rami caduti e sottopassaggi allagati per un improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una mattinata caratterizzata da sole e temperatura oltre la media stagionale, il capoluogo ciociaro è stato colpito da un. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Bomba d'acqua nel pomeriggio, chicchi di gradine come palline da golf

In questa notizia si parla di: acqua - bomba - pomeriggio - chicchi

Doppia bomba d?acqua su Cerreto d?Esi: strade e garage allagati. Il Comune apre il Coc - Una violenta doppia bomba d'acqua ha colpito Cerreto d'Esi, causando allagamenti in strade e garage. In risposta all'emergenza, il Comune ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per gestire la situazione.

?Fortissima grandinata oggi pomeriggio a Montebelluna (TV). Pensate che in zona sono caduti chicchi fino a 6cm di diametro con danni ingenti alle auto. Video che ci invia Giovanni Garavelli Vai su Facebook

Bomba d'acqua nel pomeriggio, chicchi di gradine come palline da golf; Violenta grandinata nel Foggiano: cadono chicchi come palle da ping pong; Grandine a Castiglioncello e Rosignano in Toscana: chicchi enormi, maltempo e danni in tutta la regione.

Bomba d’acqua a Fabriano: trenta minuti di diluvio, allagate scuole e negozi - una violenta grandinata a grossi chicchi specie a Marischio, a 3 chilometri da Fabriano, poi la bomba d’acqua che ha allagato strade e locali. Secondo ilrestodelcarlino.it

Maltempo: bomba d'acqua a Fabriano - Prima un'intensa grandinata con chicchi come ciliegie ha imbiancato la strada tra la città e la frazione di Marischio in pochi minuti. Come scrive ansa.it