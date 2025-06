Bologna sulla strada di Napoli non solo Ndoye e Beukema si parla anche di Raspadori

Bologna e Napoli si sfidano anche sul mercato, con i rossoblù pronti a mettere le mani su Giacomo Raspadori. La strategia di rafforzamento della squadra emiliana sta facendo parlare di sé, con l’attaccante del Napoli al centro delle attenzioni. La voglia di migliorare e crescere spinge il Bologna a rivolgere sguardi ambiziosi verso talenti di valore come Raspadori, consacrando la sua volontà di competere ai massimi livelli.

Molto attiva la strada Bologna-Napoli e non solo in direzione Napoli: i rossoblù hanno messo nel mirino Raspadori Il Bologna punta con decisione su Giacomo Raspadori per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Dazn, l’attaccante del Napoli rappresenta uno degli obiettivi principali del club rossoblù, con il l’allenatore . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bologna, sulla strada di Napoli non solo Ndoye e Beukema, si parla anche di Raspadori

In questa notizia si parla di: napoli - bologna - raspadori - strada

Raspadori: “Spalletti è felice per noi e per Napoli, abbiamo un rapporto stretto. Ho gioito anche per il Bologna” - Giacomo Raspadori, in un’intervista avvincente, ha rivelato il suo legame speciale con Spalletti e la gioia condivisa per i successi del Napoli.

Il Bologna piomba su Raspadori e il Napoli ha già stabilito il prezzo Vai su Facebook

Cammaroto: Ndoye ha ribadito la sua volontà al Bologna di voler andare al Napoli! L’idea di Conte è...; Italia - Moldavia Qualificazioni Mondiali 2026: orario e dove vedere la partita · Calcio oggi; Orsolini e Raspadori “In Nazionale con orgoglio e tanta energia”.

DAZN - Accomando: "Bologna, obiettivo Raspadori, trattativa slegata da Beukema e Ndoye" - Orazio Accomando, giornalista di DAZN, scrive su X: "Bologna, Raspadori grande obiettivo per l'attacco. Lo riporta napolimagazine.com

Giacomo Raspadori corteggiato dal Bologna - Giacomo Raspadori, tra i protagonisti dello scudetto del Napoli, potrebbe andare altrove, le richieste non mancano Jack Raspadori, oggetto del desiderio in Serie A: quella che più sembra fare sul ser ... Da 100x100napoli.it