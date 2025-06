Bologna Lucumi sogna in grande Real Madrid? Voci che fanno piacere

Bologna si prepara a vivere momenti di grande fermento: mentre i tifosi sognano in grande con voci su un possibile approdo di Lucumi al Real Madrid, il mercato si infiamma con interessi internazionali e trattative tempestose. I nomi dei difensori bolognesi catturano l’attenzione e alimentano le speranze di una stagione ricca di sorprese. La città aspetta con trepidazione le prossime mosse, consapevole che tutto può cambiare in un battito di ciglia.

Bologna, 22 giugno 2025 ‚ÄstTutti pazzi per i difensori del Bologna. Dopo gli interessi¬†internazionali per Sam Beukema e il pressing continuo del¬†Napoli che ha individuato nell'olandese il rinforzo ideale¬†per la difesa, anche Jhon Lucumi √® finito al centro dei¬†rumors di mercato. Il colombiano √® da tempo sul taccuino¬†della Roma che sta valutando se pagare la clausola da 28 milioni di euro per portarlo in giallorosso, ma anche il¬† Galatasaray ha sondato il terreno per il centrale¬†sudamericano. In passato il giocatore era stato accostato¬†anche al Real Madrid, con l'interesse dei Blancos che non ha¬†lasciato indifferente lo stesso Lucumi, come confermato dal giocatore nel corso di un'intervista alla TV colombiana Gol¬†Caracol: ‚ÄúEssere accostato a queste squadre d√† molta gioia¬†ed √® gratificante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net