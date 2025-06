Bologna colpo di scena sul mercato | il giocatore pronto a rimanere

Bologna sorprende tutti: il giocatore chiude alle voci di mercato e si appresta a rinnovare il suo legame con la squadra. Dopo una stagione memorabile, culminata con la conquista della Coppa Italia, il club emiliano punta a consolidare il proprio progetto e a regalare nuove emozioni ai tifosi. La società è concentrata sul mercato, ma questa novità rappresenta un segnale forte di stabilità e determinazione. Si lavora sia in...

In casa del Bologna arrivano novità positive sul giocatore che è pronto a rimanere e a rinnovare, di seguito riportate le ultime novità Una stagione importante per il Bologna dopo la vittoria della Coppa Italia. Per questo motivo, la squadra vuole continuare a fare bene e regalare gioie ai propri tifosi. La società è, quindi, concentrata sulla finestra di mercato per poter migliorare la rosa e renderla ancora più competitiva. Si lavora sia in entrata, ma anche in uscita. Se le probabilità di veder partire Ndoye e Lucumi, però, sono elevate, e oltre non si vuole andare per non modificare troppo la rosa; per i rossoblu arriva anche una buona notizia per quanto riguarda il futuro di Sam Beukema.