Bolelli Vavassori sconfitti in finale a Halle rivincita di Krawietz Puetz

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affrontano una dura sconfitta nella finale dell’ATP 500 di Halle, cedendo ai padroni di casa Kevin Krawietz e Tim Puetz, che conquistano così il loro quarto titolo insieme. Dopo due finali perse, la coppia tedesca si prende la rivincita e scrive un nuovo capitolo di successi. È un momento di grande emozione nel mondo del tennis, dove la determinazione e la strategia fanno la differenza.

Simone Bolelli e Andrea Vavassori subiscono la rivincita del 2024 nella finale dell’ATP 500 di Halle. I due azzurri stavolta devono cedere per 6-3 7-6(4) ai padroni di casa Kevin Krawietz e Tim Puetz, che così facendo vincono rispettivamente gli ultimi atti numero 12 e 11 delle loro carriere. In particolare, si tratta del loro quarto successo assieme, ed è anche la prima volta, dopo due sconfitte nell’ultimo atto, che riescono a battere il duo dello Stivale in finale. Subito nei guai i due azzurri, costretti nel secondo game a salvare due palle break: sulla prima Vavassori “para” la risposta di Krawietz, sul deciding point Bolelli tira forte la prima su Puetz ed è 1-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Bolelli/Vavassori sconfitti in finale a Halle, rivincita di Krawietz/Puetz

In questa notizia si parla di: finale - bolelli - vavassori - halle

LIVE Bolelli/Vavassori-Melo/Zverev, ATP Halle 2025 in DIRETTA: il doppio azzurro in campo nel finale di giornata - Benvenuti alla nostra diretta live dall’ATP Halle 2025, dove il tifo italiano si accende con il doppio azzurro protagonista sullo Schauinsland-Reisen Court.

Tutti con voi ragazzi Bolelli e Vavassori scendono in campo nella finale di Halle per il quarto titolo dell’anno ? A Berlino Errani e Paolini cercano il primo trofeo in coppia sull’erba La finale delle ragazze è in diretta su SuperTennis dalle 14:00 Vai su Facebook

DOMENICA DI COPPIA In Germania ci aspetta un’intensa giornata di tennis all’insegna del doppio! Dalle 12.30, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocano il titolo dell’ATP 500 di Halle contro Krawietz-Puetz! In finale a Berlino invece ci sono Jasmine Vai su X

ATP Halle 2025: Medvedev-Bublik la finale, per Bolelli/Vavassori la chance in doppio; ATP Halle, Vavassori e Bolelli ko in finale: la vendetta di Krawietz e Puetz. Dopo Sinner l’erba tedesca è ancora amara; Bolelli/Vavassori si arrendono in finale: ad Halle è rivincita Krawietz/Puetz.

Tennis: Halle; Bolelli-Vavassori sconfitti in finale - Sconfitta in finale per il doppio azzurro all'Atp 500 di Halle: Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno ceduto in due set alla coppia tedesca formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz che si sono imposti ... Secondo ansa.it

Atp Halle, Bolelli e Vavassori ko in finale: titolo a Krawietz e Puetz - Bolelli e Vavassori non confermano il titolo ad Halle, battuti in finale dei tedeschi Krawietz/Puetz con il punteggio di 6- Da sport.sky.it