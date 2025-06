Boati ed esplosioni missili su Tel Aviv e Haifa Il ministro degli Esteri iraniano | Conseguenze eterne all' attacco Usa Ci difenderemo con tutte le forze

Tensione alle stelle in Israele: boati e esplosioni scuotono Tel Aviv e Haifa, mentre il rischio di un’escalation internazionale si fa sempre più concreto. L’attacco, attribuito all’Iran, ha scosso la sicurezza del Paese, con dichiarazioni forti da parte del ministro degli Esteri iraniano e una promessa di difendersi con tutte le forze in caso di attacco statunitense. La crisi si intensifica, e il mondo rimane in attesa di sviluppi cruciali.

In mattinata l'Idf ha lanciato l'allarme sui cellulari di tutto il territorio israeliano per il lancio di missili dall'Iran verso il Paese. Forti esplosioni si sono verificate nel centro di Tel Aviv. Si tratta di enormi boati consecutivi, con le case che tremano e le sirene che suonano per l'arrivo di altri missili dall'Iran. "Secondo alcune fonti, 30 missili sono stati lanciati» dall'Iran.

