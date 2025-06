Blocco stradale in tangenziale Corteo sotto la lente della Digos Faro su organizzatori e prime file

Il blocco stradale in tangenziale e il corteo sotto la lente della Digos rappresentano una sfida complessa ma fondamentale per garantire la sicurezza pubblica. Tra analisi di video, fotografie e indagini approfondite, gli agenti lavorano senza sosta per ricostruire ogni dettaglio e valutare eventuali ipotesi di reato. Un impegno meticoloso che richiederà tempo, ma è essenziale per fare luce sugli eventi e tutelare la collettività .

Il lavoro è sempre lo stesso. Decine di minuti di video da analizzare, centinaia di fotografie da 'spulciare' una a una. Il tipo di attività che segue, di consueto, manifestazioni in cui i partecipanti pongano in essere condotte che potrebbero configurare ipotesi di reato. La Digos, da venerdì, sta andando avanti così. E ci vorranno alcuni giorni ai poliziotti della Divisione investigazioni generali per completare l'informativa sul blocco della tangenziale, avvenuto durante il corteo dei metalmeccanici, per ricostruire e mettere in ordine fatti e persone che hanno portato al blitz. Inaspettato, perché nel percorso concordato dagli organizzatori con la Questura, questa 'deviazione' non era prevista.

