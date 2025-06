Blitz nella movida vomerese | sequestrati decine di chili di alimenti

Un'azione tempestiva e coordinata ha portato alla scoperta di decine di chili di alimenti sequestrati durante un blitz nella movida vomerese. I controlli, mirati a garantire sicurezza e qualità , hanno coinvolto varie forze dell’ordine e le autorità sanitarie, evidenziando l’impegno comune per tutelare i cittadini e il rispetto delle normative. Un passo importante per mantenere vivace e sicura la vita notturna del quartiere, che non si ferma qui, ma guarda avanti con rinnovata attenzione.

Ieri sera nelle aree della "movida", personale della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato Vomero, i militari della Guardia di Finanza, personale della Polizia Locale e dell'ASL NA1 Centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie.

