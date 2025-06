Black Myth | Wukong riceve il nuovo trailer dedicato all’apertura dei preordini su Xbox Series X|S

Preparati a immergerti in un mondo di avventure epiche con Black Myth: Wukong! Microsoft e Game Science hanno appena svelato il nuovo trailer, annunciando l’apertura dei preordini su Xbox Series XS. L’atteso action RPG, ispirato a Il Viaggio in Occidente, promette un’esperienza visivamente sbalorditiva e ricca di emozioni. Non perdere l’opportunità di assicurarti il tuo posto in questa straordinaria avventura, disponibile dal 20 agosto 2025 con uno sconto speciale del 20%.

Microsoft e Game Science hanno pubblicato un nuovo trailer di Black Myth: Wukong per annunciare ufficialmente l’apertura dei preordini su Xbox Series XS. L’attesissimo action RPG ispirato al classico della letteratura cinese Il Viaggio in Occidente sarà disponibile sulle console Microsoft dal 20 agosto 2025, con una promozione del 20% di sconto valida fino al lancio. Il filmato diffuso punta tutto sull’atmosfera epica e visivamente spettacolare che ha reso il gioco un vero fenomeno internazionale, e in particolare in Cina, dove Wukong ha superato 25 milioni di copie vendute diventando un autentico simbolo culturale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Black Myth: Wukong riceve il nuovo trailer dedicato all’apertura dei preordini su Xbox Series X|S

