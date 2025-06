Biometano dal letame Come funziona e chi c’è dietro l’impianto autorizzato accanto alle ville dei vip

Il biometano dal letame rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per trasformare i rifiuti organici in energia pulita. Tuttavia, dietro gli impianti autorizzati, spesso si celano dettagli poco chiari e comunicazioni tardive che alimentano timori e confusione tra i residenti. L’ultimo esempio? La psicosi scatenata dall’annuncio di un biodigestore vicino alle ville dei vip a Roma Nord, senza dati certi o trasparenza. Ma cosa si cela davvero dietro queste operazioni?

Poche informazioni, confuse e tardive. Così è bastato un cartello di inizio lavori per far sprofondare la periferia di Roma nord nella psicosi legata all’imminente arrivo del biodigestore per il trattamento dei rifiuti organici previsto da Ama e Campidoglio in zona Cesano. Ma quello in corso. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Biometano dal letame. Come funziona e chi c’è dietro l’impianto autorizzato accanto alle ville dei vip

In questa notizia si parla di: biometano - letame - funziona - dietro

Taccier è la nuova app per la ricerca di lavoro più scaricata: come funziona e chi c’è dietro - Scopri Taccier, l’app rivoluzionaria che sta conquistando il mercato del lavoro: più scaricata e innovativa, cambierà il modo di cercare e offrire opportunità .

Federico Zampaglione e la farsa dietro tanti sold out ai concerti e i tour annullati: «Vi svelo come funziona: così si prendono tutto il guadagno» - Federico Zampaglione svela il retroscena sconvolgente dietro molti sold out ai concerti e i tour annullati: un sistema illecito che lucra sui biglietti attraverso pratiche poco trasparenti.

Biometano dal letame. Come funziona e chi c’è dietro l’impianto autorizzato accanto alle ville dei vip; ZAMPA, SARO E SANTORO VOGLIONO SEPPELLIRE PAGNACCO DI LETAME; Biometano, l’Olanda è sovranista: vietato usare letame e rifiuti “stranieri”.

Inaugurato a Schiavon il più grande impianto di biometano in Europa da reflui zootecnici - Giacomo Bernardi è uno dei 120 allevatori della zona che conferiscono il letame all'impianto di biometano di Schiavon, nel vicentino, il più grande d'Europa alimentato da reflui zootecnici. Come scrive rainews.it

L’autobus che non inquina funziona a biometano - un gas generato dal trattamento di rifiuti solidi umani, scarti alimentari e acque reflue - Si legge su internazionale.it