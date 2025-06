Bimbo di due mesi in crisi respiratoria | trasferito d'urgenza al Santobono i medici gli salvano al vita

Una drammatica emergenza ha scosso Poggiomarino, quando un neonato di soli due mesi si è trovato in gravissima crisi respiratoria. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santobono, i medici hanno messo in campo tutta la loro competenza per salvargli la vita. La tempestività e il coraggio del personale sanitario hanno fatto la differenza, regalando speranza e un nuovo inizio a questa piccola vittima. Continua a leggere per scoprire la sua incredibile storia di salvezza.

Paura a Poggiomarino, dove un neonato ha rischiato di morire per una crisi respiratoria. Trasportato d'urgenza all'ospedale Santobono, è stato salvato dai medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

