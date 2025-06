Bimbo di 4 mesi sta male nella struttura ricettiva trasportato d' urgenza in ospedale

Il cuore si stringe mentre il rumore dell'elicottero del 118 ancora riecheggia tra i lidi di Comacchio, portando con sé storie di emergenza e speranze. Ricordiamo il tragico weekend passato, dove tre giovani hanno perso la vita in meno di 48 ore, e ora, un piccolo di soli 4 mesi lotta per la vita in ospedale. In momenti come questi, la solidarietà e l’attenzione alla sicurezza diventano imprescindibili.

Ancora il rumore del motore di un elicottero del 118 che sorvola i lidi di Comacchio. E il pensiero torna rapidamente allo scorso weekend, con tre minorenni morti in meno di 48 ore. Sabato sera il mezzo di soccorso è tornato a volare nel cielo della costa. Partito da Ravenna, è atterrato a Lido. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Bimbo di 4 mesi sta male nella struttura ricettiva, trasportato d'urgenza in ospedale

In questa notizia si parla di: bimbo - mesi - male - struttura

Bimbo di 8 mesi della compagna ucciso dopo serata di cocaina, Antonio Rasero chiede permesso premio - Antonio Rasero, l'ex broker genovese condannato per l'omicidio del bimbo di otto mesi Alessandro, chiede un permesso premio di otto ore.

Bimbo di 18 mesi torna a casa con la mamma da Teheran, Guerra: "Li aspetto in municipio" - E., un dolce bambino parmigiano di 18 mesi, ha attraversato con coraggio il confine iraniano insieme alla sua mamma, trovando finalmente rifugio e sicurezza.

https://www.primapaginacastelvetrano.it/vacanza-finisce-in-tragedia-a-marsala-bimba-di-20-mesi-si-sente-male-e-muore Vai su Facebook

Bimbo di 4 mesi sta male nella struttura ricettiva, trasportato d'urgenza in ospedale; Bimbo di due mesi si sente male nella culla, muore al Maggiore dopo giorni; Bimbo curato solo con l’omeopatia e morto di polmonite a 14 mesi: condannati mamma e papà.

Bimbo di 18 mesi sta male in un hotel: salvato da una dipendente - Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 2 novembre, un bambino di appena 18 mesi ha avuto un malore ... Come scrive fanpage.it

Bimbo ucraino solo in casa per mesi, ora è in una struttura protetta: “Reintrodotto alla scuola” - Ha intrapreso un percorso di reintroduzione alla normalità e reinserimento anche dal punto di vista scolastico il bambino ucraino di 13 anni che è stato soccorso dalle forze dell'ordine in ... fanpage.it scrive