Bimbo di 18 mesi si sente male in barca soccorso da Guardia Costiera in Cilento finisce in ospedale

Un’avventura che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: un bimbo di 18 mesi, colto da malore al largo della suggestiva Baia degli Infreschi, ha rischiato la vita. Grazie all’intervento tempestivo della Guardia Costiera, il piccolo è stato salvato e ora si trova sotto le cure dei medici. Una storia che ci ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e la professionalità nelle emergenze in mare. Continua a leggere.

Bimbo di 4 mesi sta male nella struttura ricettiva, trasportato d'urgenza in ospedale - Il cuore si stringe mentre il rumore dell'elicottero del 118 ancora riecheggia tra i lidi di Comacchio, portando con sé storie di emergenza e speranze.

