Bimbi con disabilità discriminati dai centri estivi | mancano gli educatori e le famiglie devono pagarseli da soli

Le testimonianze raccolte da ledha e altre associazioni evidenziano una realtà amara: bambini con disabilità vengono ancora discriminati e esclusi dai centri estivi, spesso senza sufficienti supporti e con i costi a carico delle famiglie. È ora di cambiare rotta, garantendo a ogni bambino il diritto di vivere un’estate inclusiva e serena, senza barriere né pregiudizi. La strada verso l’uguaglianza può e deve essere tracciata insieme.

Se trovare e riuscire a pagare un centro estivo per un figlio è già difficile, si tratta di una sfida molto più complicata per i genitori che hanno bambini con disabilità. Spesso alle prese con esclusione e discriminazione. Le associazioni che tutelano queste famiglie e i loro figli, come Ledha, rivendicano il diritto alla partecipazione e all’inclusione di tutti i bambini e ragazzi nei centri estivi, ma le testimonianze raccolte da ilfattoquotidiano.it raccontano di una realtà fatta di ostacoli, rifiuti, assenza di educatori specializzati. E poi ci sono le richieste di compartecipazione alle spese, più elevate rispetto a quelle da sostenere per i loro coetanei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bimbi con disabilità discriminati dai centri estivi: mancano gli educatori e le famiglie devono pagarseli da soli

