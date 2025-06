Bike to work Al lavoro in bici per 50 euro

Se desideri incentivare gli spostamenti sostenibili e risparmiare, il progetto regionale 'Bike to Work' fa al caso tuo. Con un bonus di 50 euro al mese, puoi coprire i costi della tua pedalata casa-lavoro, incentivando la mobilità green e il benessere personale. Ma quali sono le regole del gioco? Scopriamo insieme come partecipare e trasformare ogni tragitto in un'opportunità per risparmiare e contribuire all’ambiente.

Bike to work: quali le regole del ‘gioco’? Venti centesimi per ogni chilometro pedalato; fino a un massimo di 50 euro mensili a persona. Ecco gli incentivi del progetto regionale ‘Bike to work’ che favorisce gli spostamenti casa-lavoro in bicicletta. Più nel dettaglio: il percorso deve essere di almeno 800 metri, da percorrere anche con una bicicletta a pedalata assistita, per un totale di almeno 30 chilometri in tre mesi. Possono partecipare dipendenti delle aziende, studi professionali, circoli didattici, e attività commerciali che abbiano presentato il piano spostamenti casa-lavoro. A Cesena il nuovo programma Bike to work è inserito nel più ampio progetto ‘Cambiamo marcia 2024-2026’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bike to work Al lavoro in bici per 50 euro

