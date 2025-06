Con il biglietto già in mano e la meta Napoli Capodichino, il mondo del calcio si emoziona: Conte accoglie il rinforzo difensivo con un investimento di 30 milioni! Il Napoli, protagonista indiscusso del calciomercato italiano, non si ferma qui. Dopo aver trionfato con lo Scudetto, il club di De Laurentiis punta a consolidare il suo successo, dimostrando ambizione e strategia. La prossima stagione promette grandi sorprese...

Biglietto preso, direzione Napoli Capodichino: Conte accoglie il rinforzo difensivo Sborsati 30 milioni"> Il Napoli è uno dei club più attivi in questa fase di calciomercato. De Laurentiis sta facendo le cose in grande. Il Napoli si sta rivelando il club italiano più attivo in questa prima fase del calciomercato. Dopo la straordinaria conquista dello Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di non fermarsi e vuole costruire una squadra in grado di confermarsi in Italia e fare il salto di qualità anche in Europa. L’obiettivo è chiaro: mantenere l’entusiasmo, rafforzare la rosa e garantire continuità a un progetto vincente. 🔗 Leggi su Napolipiu.com