Bielorussia liberato il dissidente Tikhanovksy | Ce lo ha chiesto Trump | Ucraina vuole iniziare a costruire armi per l' Europa

In un mosaico di tensioni e diplomazie, le ultime notizie dipingono uno scenario in rapido cambiamento: dalla liberazione del dissidente Tikhanovksy in Bielorussia su richiesta di Trump, alle ambizioni dell'Ucraina di sviluppare armamenti europei. Putin intensifica le sue dichiarazioni, chiedendo di eliminare i nazisti a Kiev e affermando che Russia e Ucraina sono un unico popolo. L'Italia all'ONU chiede un cessate il fuoco immediato, ma la situazione rimane incerta e complessa.

Putin: "Eliminare gli elementi nazisti nella leadership di Kiev". L'Italia all'Onu rilancia: "Cessate il fuoco immediato". Il leader del Cremlino: "Russi e ucraini unico popolo, tutta l'Ucraina è nostra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bielorussia, liberato il dissidente Tikhanovksy: "Ce lo ha chiesto Trump" | Ucraina vuole iniziare a costruire armi per l'Europa

