Bidone-bomba in corso Secondigliano gravi danni

Un'esplosione violenta ha sconvolto Corso Secondigliano nella notte, causando danni ingenti a un locale vicino al civico 568. I carabinieri, impegnati nei loro servizi di pattuglia, hanno immediatamente risposto all'evento, scoprendo le devastazioni interne ed esterne. La scena si presenta come un grave episodio che richiede attenzione e intervento rapido per garantire la sicurezza e chiarire le cause di questa esplosione inquietante.

Intorno alle 2 di questa notte, mentre pattugliavano Corso Secondigliano i carabinieri hanno sentito una forte esplosione. Il boato all'altezza del civico 568, nei pressi di un tarallificio. Gravi i danni all’interno e all’esterno del locale. E danneggiate dall'esplosione anche alcune. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bidone-bomba in corso Secondigliano, gravi danni

In questa notizia si parla di: corso - secondigliano - gravi - danni

Vandali in azione nella notte al ristorante: gravi danni in corso di quantificazione - Nella notte tra il 15 e il 16, il ristorante 'La Zanzara' di Codigoro è stato colpito da un atto di vandalismo che ha provocato gravi danni, attualmente in fase di quantificazione.

Incendio alla residenza di Keir Starmer: danni all’ingresso e indagini in corso - Un incendio ha colpito la residenza del primo ministro britannico Keir Starmer, nel nord di Londra, danneggiando l'ingresso dell'abitazione.

Auto perfetta in tutto provenienza nord Italia il mio numero è 3394243924 la nostra sede in corso Secondigliano n 493 napoli Vai su Facebook

Esplosione a Secondigliano, gravi danni a un negozio e abitazioni; L'appello per Martina, la giovane mamma rimasta vedova e con gravi danni fisici nel crollo della Vela Celeste; Pellini, il Ministero accusa: «Ferita Campania felix gravi danni all’immagine».

Napoli: esplode bomba all'alba al corso Secondigliano, danni alle vetture in sosta - L’esplosione ha danneggiato i vetri e la scocca inferiore di una vettura parcheggiata. Scrive ilmattino.it

Esplode una bomba davanti un palazzo di Secondigliano: danni ad un’auto, ma nessun ferito - Una violenta esplosione ha svegliato questa mattina il quartiere napoletano di Secondigliano: una bomba è deflagrata attorno alle 6. Segnala fanpage.it