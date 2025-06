Biblioteca all’aperto una sera con i gialli

Un'affascinante serata si è dipinta di giallo nel cuore di Masi Torello, grazie a "La biblioteca all’aperto", un evento che ha unito lettori e appassionati sotto le stelle. Organizzato dal Comune e dalla Pro Loco, e ideato da Barbara Benazzi, l’iniziativa ha regalato momenti di suspence e cultura, con letture coinvolgenti tratte da autori noti. La magia di questa serata ha dimostrato come la passione per i libri possa illuminare anche le notti più buie.

E’ stato un successo " La biblioteca esce all’aperto ", evento organizzato da Comune di Masi Torello e Pro Loco. Come ha ricordato il sindaco Samuele Neri, l’idea è di Barbara Benazzi, la dipendente comunale che si occupa della biblioteca. La lettura di brani tratti dai libri gialli degli scrittori Samanta Sitta ( Scarti umani, Libraccio editore), Chiara Forlani ( Morte al faro, Amazon Italia Logistica s.r.l.) e Alessandro Fogli ( Parallelo 64, Youcanprint). Ognuna delle letture con sottofondo musicale a tema di Marco Benfenati. Sono stati proposti alcuni intermezzi di teatranti (tra i quali altra dipendente comunale, Silvia Succi e il marito e il presidente Pro loco, Federico Pederzani ). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Biblioteca all’aperto, una sera con i gialli

