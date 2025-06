beukema vola a londra spunta un segnale social al napoli e un alleato inaspettato

Dalle spiagge delle Baleari ai riflettori di Londra, Beukema sorprende tutti con un post che fa sognare i tifosi del Napoli. Tra il Big Ben e un countdown intrigante, il difensore del Bologna potrebbe essere sulla strada di un grande ritorno… o di una svolta decisiva nella sua carriera. Il suo viaggio londinese nasconde molto più di quanto sembri: un segnale social e un alleato inaspettato aprono nuovi scenari.

Dalle spiagge delle Baleari ai riflettori di Londra. S am Beukema ha abbandonato le vacanze spagnole per volare nella capitale inglese, immortalando il Big Ben in un post che sa di conto alla rovescia. Un countdown che potrebbe portarlo dritto a Napoli. Il difensore del Bologna non è solo in vacanza: dietro questo viaggio si nascondono contatti e decisioni che potrebbero cambiare la sua carriera. Il Segnale da Londra: il Post di Beukema e il "Conto alla Rovescia". Il primo indizio è arrivato direttamente dal giocatore. Beukema è volato a Londra e non ha mancato di farlo sapere, postando sui suoi profili social una foto del Big Ben. 🔗 Leggi su Napolissimo.it