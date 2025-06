Berrettini ha toppato | salta tutto niente da fare

Matteo Berrettini, una volta tra i favoriti, ha commesso un errore clamoroso che ha rimesso tutto in discussione, guastando i piani del suo cammino. A margine di grandi tornei, i social sono pieni di video divertenti che mettono in luce le gesta dei campioni, e anche l'ATP non perde occasione per coinvolgere il pubblico con momenti ironici e sorprendenti. È l’effetto, a volte, di un tennis imprevedibile e appassionante.

Matteo Berrettini, niente da fare: il clamoroso errore ha rimesso tutto in discussione e guastato i piani del finalista di Wimbledon 2021. A margine di alcuni tornei, in particolar modo di quelli più importanti, è abbastanza comune che il popolo del tennis si imbatta sui social in dei video esilaranti che hanno come protagonisti i principali campioni dei due circuiti. L’ Atp, soprattutto, si diverte spesso e volentieri a coinvolgere i suoi tennisti in degli sketch per stemperare la tensione e per dimostrare quanto potenzialmente ci si diverta negli spogliatoi. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Berrettini ha toppato: salta tutto, niente da fare

In questa notizia si parla di: berrettini - tutto - niente - fare

Che birbante Berrettini: tutto feste e niente arrosto - Matteo Berrettini, il tennista romano dal carattere vivace, continua a far parlare di sé tra festeggiamenti e infortuni.

ULTIM'ORA - Niente da fare per Musetti nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz! Lorenzo subisce il break anche nel quarto set e poi si ritira per un problema agli adduttori. La finale va allo spagnolo. Vai su Facebook

“A ogni starnuto mi spavento. Non voglio rivivere tutto questo, spero di essermi fermato in…; Dramma Berrettini, non c’è niente da fare: sconcerto tra i fan; Binaghi al TG1 con Berrettini: Siamo la nazione più forte nel tennis, è un successo di tutto il Paese.

Berrettini non si trattiene e smentisce Sinner davanti a tutti: “Ma che c…o dici” - ", è stata la domanda fatta da Chiambretti a ... Come scrive fanpage.it

Berrettini: “Roma mi ha fatto amare il tennis” - Berrettini, visibilmente dispiaciuto, ha poi precisato di aver fatto questo annuncio “con grande tristezza perché questo è il torneo che non riesco a giocare da tre anni, torneo che mi ha ... Riporta repubblica.it