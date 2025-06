Bergamotto di Reggio Calabria IGP i produttori fanno quadrato di fronte la richiesta del Ministero di una nuova conferma di adesione

Il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, simbolo di eccellenza calabrese, si trova ora al centro di una nuova sfida. Dopo aver raggiunto il riconoscimento ufficiale, i produttori sono chiamati a confermare la loro adesione di fronte alle recenti richieste del Ministero dell'Agricoltura. È un momento cruciale che potrebbe influenzare il futuro di questa preziosa eccellenza, consolidando o mettendo a rischio i successi ottenuti.

Nuove tensioni nel mondo agricolo calabrese attorno alla valorizzazione del Bergamotto di Reggio Calabria IGP. A pochi mesi dalla conclusione dell'iter per il riconoscimento dell'Indicazione Geografica Protetta – chiuso formalmente con la riunione di Pubblico Accertamento del 28 gennaio scorso – il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf) ha chiesto a ogni singolo associato dell'ATS – Comitato promotore di confermare, entro il 23 giugno, la propria adesione al progetto IGP. Una mossa che ha sorpreso molti operatori, in quanto giunge dopo che il Comitato aveva già inviato per la quarta volta in quattro anni tutta la documentazione richiesta.

