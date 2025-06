Bergamo 64 sindaci scrivono alla Regione | la legge sull’ultimo saluto è da cambiare

In un momento di forte unità, 64 sindaci di Bergamo si rivolgono alla Regione per chiedere una revisione della legge sull’ultimo saluto, che limita l’esposizione delle salme in chiesa. La tradizione di mostrare i propri cari prima dei funerali, radicata in molte comunità montane, rischia di essere soppiantata da normative che ne offuscano il valore culturale e affettivo. È ora di ascoltare le esigenze delle comunità e rispettare le loro tradizioni.

Bergamo, 22 giugno 2025 – Sale nella Bergamasca la protesta contro il regolamento regionale del 2022, in attuazione di una legge del 2009, che vieta l’esposizione in chiesa, prima dei funerali, delle salme a bara aperta, usanza diffusa in particolare in alcuni paesi montani. La Regione specifica che i luoghi deputati all’esposizione della salma sono l’abitazione del defunto o dei familiari, la casa funeraria, la camera mortuaria dell’ospedale o l’obitorio del Comune e di recente, in una comunicazione ai sindaci, Ats ha ribadito che “non sono utilizzabili gli edifici di culto per lo stazionamento dei feretri di cadaveri oltre il tempo necessario per i riti funebri”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bergamo, 64 sindaci scrivono alla Regione: la legge sull’ultimo saluto è da cambiare

In questa notizia si parla di: bergamo - sindaci - regione - legge

Autismo, Tupputi denuncia: “Ancora fermi i rimborsi ABA 2024. La Regione Puglia rispetti la legge” - Vito Tupputi, consigliere comunale di Barletta e presidente di Assomeda, denuncia il grave ritardo nei rimborsi per le terapie ABA del 2024.

Di Marco (Pd) sull'Abruzzo al Salone del libro di Torino: "Dalla Regione contributi bassissimi agli editori, serve una nuova legge" - Il consigliere regionale Antonio Di Marco del Partito Democratico esprime preoccupazione per la partecipazione dell'Abruzzo al Salone del Libro di Torino.

In poco più di 24 ore sono stati 64 i sindaci bergamaschi che hanno deciso di mettere la loro firma alla lettera di richiesta di modifica della normativa regionale che vieta l’esposizione dei feretri nelle chiese prima dei funerali Vai su Facebook

Bergamo, centinaia in piazza contro l'inceneritore che unisce sindaci di tutti i partiti; Ats ribadisce ai sindaci bergamaschi: “Feretri vietati nelle chiese prima dei funerali”; Centinaia di persone in piazza a Bergamo per dire no all'inceneritore della Montello.

Bergamo, 64 sindaci scrivono alla Regione: la legge sull’ultimo saluto è da cambiare - Susanna Pini di Ponteranica è la promotrice e prima firmataria: “È una battaglia di valori, la normativa limita le scelte delle famiglie”. Scrive ilgiorno.it

Sindaci Calabria, la Regione impugni la legge sull'Autonomia - La Regione Calabria deve impugnare davanti alla Corte Costituzionale il disegno di legge d'iniziativa governativa ... Scrive ansa.it