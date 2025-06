Beppe Sala in bici da Milano a Zoagli coi calzini di Che Guevara e Fidel Castro | partenza alle 5.30 e via per 210 chilometri

Alle prime luci dell’alba, Beppe Sala si è lanciato in una sfida epica: pedalare da Milano a Zoagli in 210 chilometri, indossando calzini di Che Guevara e Fidel Castro. Un’impresa che unisce passione, determinazione e un pizzico di follia, documentata passo dopo passo sui social. La sua energia contagiosa sottolinea come, anche nelle sfide più dure, il sorriso sia la nostra arma segreta. E comunque, si può sempre sognare in grande...

Milano – Partenza alle 5.30 del mattino da Milano, arrivo alle 16.00 a Zoagli dopo 210 chilometri di pedalata. Giuseppe Sala non smette di stupire e, soprattutto, di pedalare. Il sindaco del capoluogo lombardo ha documentato la sua ultima impresa ciclistica sulle storie di Instagram, condividendo con i follower ogni momento di un viaggio che è diventato ormai una tradizione personale. "E comunque sorrido", ha scritto il primo cittadino milanese nella foto che lo ritrae quasi a fine percorso, come se la fatica di quasi 11 ore in sella non fosse sufficiente a scalfire il suo entusiasmo. Ma il vero dettaglio è un altro: i calzini indossati dal sindaco ritraevano i volti di Che Guevara e Fidel Castro, che Sala ha definito "compagni di viaggio" nella didascalia (c'è da chiedersi se i due interessati avrebbero gradito).

