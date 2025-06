Benfica confermata la squalifica di Belotti | ecco quando potrebbe tornare in campo

Il Benfica si prepara ad affrontare una sfida decisiva contro il Bayern Monaco, ma dovrà fare i conti con l'assenza di Belotti, squalificato e lontano dal campo. La buona notizia è che il ritorno in campo del centravanti italiano potrebbe arrivare presto, permettendogli di tornare protagonista anche al Mondiale per Club. Scopriamo insieme quando Belotti potrà rivedersi in azione e quali saranno le sue possibilità di essere titolare.

Il Benfica dovrà fare a meno di Belotti per la sfida contro il Bayern Monaco: ecco quando potrà tornare in campo al Mondiale per Club Il Benfica è tornato ad allenarsi al centro sportivo Waters Sportsplex dopo un giorno di riposo, concentrandosi sulla cruciale sfida contro il Bayern Monaco in programma martedì. Alla squadra di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Benfica, confermata la squalifica di Belotti: ecco quando potrebbe tornare in campo

