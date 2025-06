Benevento ferie finite per tutti | domani la ripresa incognita epurati

Benevento si prepara a ripartire, ma l’incertezza aleggia sull’orizzonte. Dopo le ferie, il secondo gruppo di calciatori tornerà in campo domani mattina, riaccendendo le speranze e alimentando qualche interrogativo sulla stagione che verrà. Lamesta, Perlingieri, Manconi e altri saranno nuovamente protagonisti, pronti a scrivere il prossimo capitolo. La sfida ora è riprendere con entusiasmo e determinazione, perché il vero campionato inizia adesso.

Tempo di lettura: 2 minuti È fissata per domani mattina la ripresa degli allenamenti anche per il secondo gruppo dei calciatori del Benevento che aveva svolto l’ultima seduta lo scorso 30 maggio. All’Imbriani si rivedranno Lamesta, Perlingieri, Simonetti, Talia, Prisco, Nunziante, Carfora, Manconi, Viscardi, Sena, Starita, Avolio e Ciurleo, oltre ai giovanissimi Panzarino, Francescotti, Marrone e Nonga mentre dovrebbero esserci pochi dubbi sull’assenza di Acampora, Berra, Pinato, Lucatelli, Lanini, Manfredini, Capellini, Viviani, Meccariello, Agazzi e Oukhadda. Questi ultimi, come noto, non hanno accettato il piano ferie imposto dalla società e dallo scorso lunedì in maniera unilaterale hanno deciso di non presentarsi all’Imbriani per allenarsi andando in vacanza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, ferie finite per tutti: domani la ripresa, incognita epurati

