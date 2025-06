Benessere e armonia interiore Arriva Cosmica Yoga Festival

Il Parco della Pineta e il Palazzo del Turismo dal 4 all’11 luglio diventeranno il cuore pulsante di Cosmica Yoga Festival, una manifestazione dedicata allo yoga, al benessere e alla natura. Cosmica sarà un festival con un programma ricco di attività che spaziano dalla pratica agli incontri fino alle conferenze sui temi dello yoga, del benessere olistico e dell’armonia interiore. Cosmica, voluto dal Comune di Montecatini Terme e organizzato da TAG progetti culturali, intende rivolgersi a persone che hanno già esperienza con le pratiche e ai neofiti che vogliono approcciare a questo mondo per la prima volta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Benessere e armonia interiore. Arriva Cosmica Yoga Festival

cosmica - yoga - benessere - festival

