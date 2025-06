Bellingham on Target come vincita di Bundesliga Side Secure

Le voci su Jobe Bellingham continuano a infiammare il calcio internazionale: il giovane talento ha esordito con il botto, segnando al suo primo match con il Borussia Dortmund e contribuendo alla vittoria decisiva contro i Mamelodi Sundowns. La sua prestazione non solo ha rafforzato la posizione del club nel Gruppo F ai Mondiali del Club, ma ha anche confermato il suo ruolo come futura stella del calcio. La sua ascesa promette grandi emozioni e successi a breve termine.

2025-06-21 20:00:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Jobe Bellingham ha segnato al suo primo inizio per il Borussia Dortmund mentre gli uomini di Niko Kovac sono venuti da dietro per battere i tramonti di Mamelodi e trasferirsi in una posizione forte nel gruppo F ai Mondiali del Club. Bellingham ha sparato a casa nel tempo di infortunio del primo tempo per estendere il vantaggio di Dortmund a 3-1 dopo i gol di Felix Nmecha, attraverso un orribile errore del portiere Mamelodi Ronwen Williams, e Serhou Guirassy aveva annullato uno sciopero da parte di Lucas Libeiro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

