Beautiful anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2025 | Finn propone una cura sperimentale per Eric

Le anticipazioni di Beautiful dal 23 al 29 giugno 2025 ci riservano momenti di grande suspense: Finn propone una cura sperimentale per Eric, ma il rischio è alto. Ridge si trova di fronte a una decisione difficile tra speranza e paura, mentre i segreti e le emozioni si intrecciano nel cuore della famiglia Forrester. Un dilemma che potrebbe cambiare per sempre il destino dei protagonisti… e non solo.

© Mediaset Infinity Le condizioni di salute di Eric Forrester precipitano inesorabilmente nelle prossime puntate di Beautiful, ma Finn ha una possibile via d’uscita: il marito di Steffy svela a Ridge di aver trovato una cura sperimentale che, seppur rischiosa, potrebbe salvare la vita del patriarca. Parole che mettono lo stilista di fronte a un bivio: tentare il tutto e per tutto per il salvare il padre oppure non accanirsi su di lui proprio come gli ha indicato di fare prima di dargli la procura sanitaria. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. Beautiful è in onda 7 giorni su 7: la domenica alle 14. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 giugno 2025: Finn propone una cura sperimentale per Eric

