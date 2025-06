Beautiful Anticipazioni Americane | Luna rapirà Hayes?

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un intricato gioco di inganni e vendette: Luna, determinata a far pagare Steffy, trama un piano malefico con un obiettivo ben preciso, il piccolo Hayes. La tensione sale alle stelle mentre i fan si chiedono quale sarà il prossimo colpo di scena in questa soap ricca di emozioni e colpi di scena. Resta con noi per scoprire cosa accadrà!

Luna √® pronta a restituire pan per focaccia a Steffy. Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa ha in mente un piano malefico per far soffrire la Forrester e nel suo mirino c'√® il piccolo Hayes. 🔗 Leggi su Comingsoon.it ¬© Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Americane: Luna rapir√† Hayes?

In questa notizia si parla di: beautiful - americane - luna - hayes

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn affila le armi contro Luna, ora deve proteggere anche Hayes - Le anticipazioni americane di Beautiful svelano un episodio cruciale: Finn, ormai deciso a proteggere quelli che ama, si prepara a fronteggiare la follia crescente di Luna.

Finn trema. Luna prenderà di mira Hayes? #beautiful #Anticipazioni #SoapOpera #canale5 #anticipazioniamericanebeautiful Vai su Facebook

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn affila le armi contro Luna, ora deve proteggere anche Hayes; Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy e Sheila si alleano per fermare Luna?; Beautiful Anticipazioni Americane: Luna rapirà Hayes?.

Beautiful Anticipazioni Americane: Luna rapirà Hayes? - Nelle puntate americane di Beautiful la Nozawa ha in mente un piano malefico per far soffrire la Forrester e nel suo mirino c'è il piccolo Hayes. Come scrive comingsoon.it

Beautiful Anticipazioni Americane: Finn affila le armi contro Luna, ora deve proteggere anche Hayes - Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Luna, oltre alla Forrester, potrebbe prendere di mira anche il piccolo ... Da msn.com