L’ultima serata di Cornetto Battiti Live 2025 a Molfetta promette emozioni indimenticabili sotto il sole e tra le luci della scenografica Banchina Seminario. Un finale che unisce musica, energia e il calore della comunità in un’atmosfera unica, pronta a lasciare il segno nella memoria di tutti. Ma questa non è una buonanight definitiva—l’estate di Battiti, con il suo ritmo coinvolgente, sta per ripartire. Restate sintonizzati!

Di seguito un comunicato diffuso da Radio Norba: La prima domenica d’estate si preannuncia indimenticabile: domenica 22 giugno, Cornetto Battiti Live 2025 saluta il suo pubblico in piazza con il tradizionale gran finale. A Molfetta, tra il mare e le luci della scenografica Banchina Seminario, va in scena l’ultima serata di un’edizione straordinaria. Sarà un congedo momentaneo, solo pochi giorni, perché l’estate di Cornetto Battiti Live continua da luglio sulle reti Mediaset, dove sarà assoluto protagonista del palinsesto estivo: sbarcherà nuovamente su Canale 5 in prima serata e in replica su La 5 e Mediaset Extra e con un’ulteriore novità, un nuovo format addirittura quotidiano, ogni pomeriggio, anche su Italia 1, per una complessiva copertura televisiva attesa nel periodo pari a ottocento milioni di contatti, alla quale si aggiungerà l’ulteriore campagna crossmediale amplificata dai social ufficiali e dall’inconfondibile hashtag #battitilive. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Battiti live: ultima serata Radio Norba

