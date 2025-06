Battipaglia le piazzole dell' Aversana trasformate in discarica | Una vergogna

A Battipaglia, le piazzole dell'Aversana sono ormai una vergogna, trasformate in discariche a cielo aperto che deturpano il paesaggio e mettere a rischio la sicurezza di chi percorre quella strada. È ora di fare chiarezza e agire con decisione per tutelare l’ambiente e il bene comune. La denuncia delle criticità non può più restare inascoltata; bisogna intervenire subito.

Scene di ordinario abbandono lungo la strada provinciale Aversana, nel tratto che attraversa il territorio di Battipaglia. Le piazzole di sosta, nate per garantire sicurezza e assistenza alla circolazione, sono state trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. La denuncia

