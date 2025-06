Bastoni | Non siamo venuti in vacanza! Riabituiamoci a vincere

Bastoni non siamo venuti in vacanza, è il momento di riabituarci a vincere. Dopo un finale di stagione difficile, il difensore nerazzurro si mostra determinato e pronto a riscrivere le sorti dell'Inter. La scintilla giusta per ripartire è stata accesa: ad Alessandro Bastoni fastidiano le occasioni sprecate e i momenti in cui, pur dominando, non si concretizza. È ora di cambiare marcia e tornare a sognare.

Bastoni è uno dei giocatori che hanno pagato maggiormente, a livello di prestazioni, il terrificante finale di stagione dell’Inter. Non è un caso che ne parli apertamente su Inter TV, dopo la vittoria contro l’Urawa Red Diamonds. LA SCINTILLA GIUSTA – Ad Alessandro Bastoni dà fastidio più di una cosa dopo Inter-Urawa Red Diamonds: «Sta capitando un po’ troppo spesso che produciamo tanto, però poi ad andare in vantaggio sono gli altri. È stato molto importante vincere, perché come ci si abitua a vincere ci si abitua anche a non vincere: tornare a prendere i tre punti è stato importante. Non è stato facile, perché loro avevano due linee molto schiacciate, però siamo stati bravi alla fine». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Bastoni: «Non siamo venuti in vacanza! Riabituiamoci a vincere»

