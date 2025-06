Bastoni evidenzia il problema | Questa cosa sta incidendo sulle nostre partite

Bastoni mette in luce un problema cruciale che sta influenzando le partite dell'Inter, ovvero la difficoltà di recuperare dallo svantaggio. La sua analisi, condivisa in conferenza stampa, rivela come questa sfida possa compromettere la fiducia della squadra e il suo rendimento complessivo. Ora, con il nuovo mister Chivu alle spalle, il vero lavoro di consolidamento e crescita è appena iniziato, e il percorso per superare queste criticità prende forma proprio a partire dalla prossima stagione.

Bastoni ha commentato in conferenza stampa il momento dell'Inter di Chivu: andare in svantaggio sta influendo sul momento. Bastoni ha parlato in conferenza stampa dopo Inter Urawa, il suo pensiero sul lavoro con il nuovo mister Chivu. CAMMINO – « Il percorso vero e proprio con il mister inizierà dalla nuova stagione. Adesso non abbiamo il tempo materiale viste le numerose partite. Quello su cui sta insistendo ora è l'aspetto mentale. Ci sta dando tanta spensieratezza ed energia. Da tempo mancava la vittoria e speriamo che ci dia un po' di spirito per le prossime. Sicuramente incide questa cosa che abbiamo il pallino del gioco, creiamo occasioni ma vanno in vantaggio gli altri.

