L'Europa del basket femminile raggiunge il suo apice con le emozionanti sfide degli Europei 2025: Spagna e Belgio si contendono il primo posto, mentre la prima fase si chiude con sorprese e battaglie epiche. Con gli otto team qualificati pronti a sfidarsi al Pireo, il torneo promette spettacolo, passaggi di qualificazione e trionfi che rimarranno nella storia. La corsa verso il titolo è appena iniziata... La Cechia lotta orgogliosamente per...

Ultima giornata dei gironi tutta da vivere, per certi versi, agli Europei femminili che hanno concluso la loro prima fase. Sono partite in sedici, continueranno in otto, altre otto lasciano il cammino, ora si va al Pireo per sei giorni che daranno a una il trionfo, a tre il podio e a cinque (a parte Germania e Cechia) il pass per le qualificazioni ai Mondiali. GIRONE C (Brno, Cechia). Belgio-Cechia 72-60 La Cechia lotta orgogliosamente per l’obiettivo primo posto, che avrebbe ampiamente scompaginato le carte in tavola nei quarti, ma alla fine è il Belgio a prenderselo con Emma Meesseman e Kyara Linskens che, quando contano, ci sono: 20 e 15 punti rispettivamente per due delle grandi superstar delle Cats, che confermano il loro ruolo di co-favorite per il titolo assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile, Europei 2025: Spagna e Belgio chiudono i gironi al comando

