Unisciti alla grande festa di Montecatini: tutti in pineta per tifare gli Herons e vivere da protagonisti questa emozionante sfida! La città si mobilita, i cuori battono forte e l’energia collettiva potrebbe fare la differenza. È il momento di sostenere i nostri campioni e scrivere una pagina indimenticabile nella storia sportiva di Montecatini. La passione non ha limiti, e questa sera...

Montecatini Terme, 22 giugno 2025 – La città si stringe attorno agli Herons per la spareggio in programma questa sera alle 18.30 a Cento contro la Gemini Mestre, che vale la promozione nel campionato di A2 di pallacanestro. Un ritorno davvero agognato per Montecatini, protagonista di numerosi campionati nelle massime serie. I mille biglietti a disposizione dei tifosi termali sono esauriti alla svelta e, così, ci ha pensato il Comune a trovare una soluzione per consentire al maggior numero di persone di vedere questa importante partita. Nell’area della pineta confinante con la sede della Asvalt, questa sera sarà possibile seguire lo spareggio su un maxischermo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket a caccia della promozione, tutti in pineta per tifare Herons

