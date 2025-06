Basket 3×3 Mondiali 2025 | Italia femminile al via in Mongolia nel girone più intercontinentale

Domani all'alba italiana, l’Italia femminile di basket 3×3 si prepara a scrivere una nuova pagina nella storia dei Mondiali di Mongolia 2025. Alla nona edizione di un torneo iniziato nel 2012, le azzurre affrontano il girone pi249 con il sogno di ripetere il trionfo delle Filippine, portando avanti un’eredità di passione e determinazione che le rende protagoniste di questa avventura globale. La sfida è appena cominciata…

Si aprirà domani mattina, o meglio all’alba italiana, l’avventura dell’Italia femminile nei Mondiali di basket 3×3, giunti quest’anno alla loro nona edizione da quando la prima si è disputata nel 2012. Sarà l’unico team in grado di disputare la rassegna globale, nella quale è ancora vivo il ricordo di quando, sette anni fa, nelle Filippine, ci fu la prima e storica vittoria iridata. Rispetto ad allora, non solo continua a esserci Rae Lin D’Alie, il faro della disciplina nel nostro Paese (che anche nel basket normale disputa dei campionati molto ma molto validi), ma è tornata a rivestire il ruolo di allenatrice Angela Adamoli, che non solo è colei che ha selezionato il gruppo azzurro della vittoria nel 2018, ma ha rappresentato una parte fondamentale della storia della pallacanestro italiana, facendo parte del roster che, con Riccardo Sales, fu finalista agli Europei 1995 (e la cui memoria ritorna trent’anni dopo, ora che un’altra Nazionale sta cercando orgogliosamente di farsi strada da Bologna al Pireo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket 3×3, Mondiali 2025: Italia femminile al via in Mongolia nel girone più intercontinentale

