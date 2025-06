Basi americane in Italia | quante e dove sono

In Italia, le basi americane sono strategicamente distribuite su tutto il territorio, rappresentando punti nevralgici di sicurezza e interconnessione internazionale. Dopo l’attacco agli obiettivi nucleari iraniani, la preoccupazione per possibili ritorsioni si fa sentire, portando il governo a rafforzare le misure di sicurezza. La presenza di queste basi sottolinea l’importanza del nostro Paese nel contesto geopolitico globale, rendendo fondamentale monitorare attentamente ogni sviluppo.

Dopo l’ attacco degli Stati Uniti ai siti nucleari dell’Iran, anche in Italia cresce la preoccupazione per possibili ritorsioni, soprattutto contro le basi americane presenti nel nostro Paese. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha convocato per il pomeriggio di domenica 22 giugno un Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica per fare il punto della situazione e capire come agire. È presumibile che aumenti l’allerta non solo nelle basi ma anche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei porti oltre che in Vaticano, sia per il Giubileo sia per il nuovo pontefice Leone XIV che è di nazionalità americana. 🔗 Leggi su Lettera43.it