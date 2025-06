Barzaghi | Inter può recuperarne 3 per il River Plate! Notato una cosa

Matteo Barzaghi analizza il trionfo dell’Inter contro l’Urawa Reds, sottolineando come questa vittoria spalanchi le porte agli ottavi di finale. Ora, i nerazzurri si preparano a una sfida fondamentale contro il River Plate, e le sue parole spronano a credere nella possibilità di recuperare tre punti preziosi per consolidare il passaggio del turno. Ma cosa ci aspetta in questa sfida decisiva?

Matteo Barzaghi ha indicato il suo punto di vista in merito al successo dell'Inter contro l'Urawa Red Diamonds con il punteggio di 2-1. Poi un commento in vista della sfida tra nerazzurri e River Plate. IL RAGIONAMENTO – Matteo Barzaghi si è così espresso a Sky Sport a proposito della vittoria dell'Inter contro l'Urawa Reds per 2-1: «Il successo dei nerazzurri spalanca le porte degli ottavi di finale, per cui contro il River Plate i meneghini hanno 2 risultati su 3. In virtù della differenza reti, alla squadra nerazzurra basterebbe un pareggio. Andrebbe bene anche una sconfitta con annessa mancata vittoria del Monterrey contro l'Urawa Reds».

