Barcone con 60 migranti arriva sulla costa di Torre salsa | intercettati dalla Gdf

Un drammatico sbarco sulla costa di Torre Salsa: un barcone con 60 migranti, tra cui 56 persone, è stato intercettato dalla Guardia di Finanza durante la notte. La motovedetta ha individuato il natante al largo, garantendo sicurezza e controllo. Questa operazione evidenzia ancora una volta le sfide e le emergenze legate ai flussi migratori nel nostro Paese, sollevando importanti questioni di solidarietà e sicurezza.

Un natante con a bordo una cinquantina di migranti è stato intercettato sulla costa agrigentina nella notte scorsa. A individuare il barchino sulla costa di Torre Salsa è stata una motovedetta della guardia di finanza: il natante è stato agganciato e trasportato al molo di Porto Empedocle: 56. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Barcone con 60 migranti arriva sulla costa di Torre salsa: intercettati dalla Gdf

Barcone si ribalta a Torre Salsa nell'Agrigentino. Recuperato un cadavere - Sbarco di migranti sulle coste dell'Agrigentino: una sessantina le persone approdate nei pressi di Torre Salsa, a Siculiana, dopo che il barcone su cui viaggiavano si è ribaltato. Come scrive rainews.it

Migranti: sbarco nell'agrigentino, recuperato un cadavere - Sono in corso le ricerche di altri migranti sbarcati a Siculiana da parte di carabinieri e polizia. Riporta ansa.it